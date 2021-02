Come partecipare all’Eredità con Flavio Insinna: casting e come inviare la domanda per lo show preserale di Rai Uno

L’Eredità è un programma che va in onda da circa 19 anni su Rai Uno, con conduttori diversi. Come partecipare al programma di Magnolia e quali sono i requisiti?

Eredità: requisiti per partecipare

Quali sono i requisiti per partecipare come concorrente?

Maggiorenni;

Non dipendenti e collaboratori di Rai, Magnolia SPA e aziende collegate;

Non giocatori che hanno già partecipato all’Eredità (concorrenti di edizioni molto datate potrebbero essere ammessi).

Come fare domanda per candidarti

Per fare domanda e candidarti come concorrenti, il sito ufficiale mette a disposizione il regolamento e i criteri di selezione. Puoi candidarti rispondendo alla voce virtuale al numero 02.2828000 (paghi in base al piano tariffario), oppure direttamente sul form online.

L’Eredità: come funzionano i casting?

Prima di avere un appuntamento per il casting, avrai due modalità di selezione: la prima consiste in un’intervista con delle domande da parte dei selezionatori.

Se ha successo, riceverai una seconda mail con la data e il luogo dove presentarti per il casting. Questo funziona come nel programma, nel senso che dovrai rispondere velocemente a diverse domande e avrai diverse ghiottine di prova (almeno 2).

Se il casting è superato, riceverai una terza mail da Magnolia con tutte le informazioni utili per presentarti nel programma.

