Come partecipare a Caduta Libera 2021, condotto da Gerry Scotti sulle reti Mediaset

Caduta Libera è il quiz show di Gerry Scotti su Canale 5. Prodotto da Mediaset in collaborazione con Endemol, il programma è molto apprezzato dal pubblico. Come partecipare come concorrente? Ecco i requisiti richiesti e come contattare il programma.

Caduta Libera: requisiti

Per partecipare al programma, è importante rispettare i seguenti requisiti.

Non superare i 100 chili di peso;

Non avere problemi al cuore o di schiena;

Avere dai 18 ai 55 anni;

Non indossare scarpe con i tacchi;

Essere appassionati di enigmistica.

Non si può mentire, perché questi requisiti verranno verificati durante i provini.

Come partecipare: contatti e modalità

Per inviare la candidatura al programma di Canale 5, si può decidere se:

inviare una mail a castingcadutalibera@mediaset.it. Indicare nella mail: nome, cognome, città, indirizzo e numero di telefono;

telefonare al numero 02.899.198.28. Il numero si paga in base al proprio piano tariffario. Risponderà solo una voce automatica. Anche questa chiederà: nome e cognome, indirizzo, città e numero di telefono.

Il pre-provino: in cosa consiste

Per arrivare al casting, si deve fare un pre-provino. Infatti, chiamerà un incaricato della Endemol facendo 5 domande. Si deve rispondere bene alla gran parte di queste per avere la possibilità di un provino.

Nel provino vero e proprio, invece, gli incaricati scatteranno delle foto e ti chiederanno di rispondere a un test di 60 domande in 15 minuti. Dovrai anche parlare un po’ di te.

Se sei il loro concorrente, entro un mese sarai contattato per partecipare al programma.

Leggi anche => Caduta Libera, cosa c’è sotto la botola?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui