Cotto e Mangiato ricetta del 10 febbraio 2021: pesto di carote

Pesto di carote oggi a Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ci insegna come si prepara.

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:

200 grammi di carote

50 grammi di frutta secca

50 grammi di formaggio grattugiato

Mandorle tostate

350 grammi di spaghetti

Procedimento

In una ciotola mixare le carote affettate con mandolina, frutta secca basilico e formaggio grattugiato. Dunque dopo aver creato il composto versarlo in padella. Cuocere gli spaghetti e scolarli al dente. Aggiungerli al pesto e allungare con l’acqua di cottura per la mantecazione. Mettere le mandorle tostate per decorazione e impiattare.

