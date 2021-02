Chi è Anna Maria Bernini? Età, carriera e vita privata della senatrice

Ecco chi è Anna Maria Bernini, età, vita privata e carriera della senatrice

Anna Maria Bernini è una senatrice della Repubblica Italiana ed esponente di Forza Italia, è la figlia di un giurista e politico molto conosciuto, Giorgio Bernini.

La Bernini è nata il 17 Agosto del 1965 a Bologna, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ha iniziato la carriera di avvocato. Con il tempo ha iniziato a dedicarsi anche ad una sua grande passione, la politica.

È stata eletta per la prima volta alla Camera per il Popolo della Libertà nel 2008, faceva parte del partito guidato da Gianfranco Fini. Per qualche mese nel 2011 nel IV governo Berlusconi ha ricoperto il ruolo di Ministro per le Politiche Europee.

Anna Maria Bernini è stata eletta al Senato nelle file di Forza Italia nel 2018. Sui social è molto seguita e apprezzata, ad oggi conta 37,7mila follower.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto dal momento che è sempre stata molto riservata, preferisce infatti mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo che nel 2003 convolò a nozze con il noto ginecologo Luciano Bovicelli. Lei era più giovane di lui di trent’anni, lui morì nel 2011. Dopo la morte del marito Anna Maria Bernini ha intrapreso una relazione sentimentale con il giornalista Alessandro De Angelis.

Anna Maria Bernini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 10 febbraio 2021 su Rai Uno, nello spazio dedicato al Covid.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui