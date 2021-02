Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 15

Buongiorno! Pronti per un breve riassunto della settimana appena trascorsa nella casa del Gfvip?

Dopo la notizia della morte del fratello di Dayane nella casa, sono stati giorni molto difficili. Tutti i concorrenti hanno messo da parte i rancori e si sono stretti alla Mello. L’hanno confortata e accudita in modo esemplare. La ragazza ha deciso di rimanere in gioco, perché a causa del covid non avrebbe potuto andare in Brasile e ricongiungersi con la famiglia.

Passata la puntata più tranquilla per via del lutto di Dayane, nella puntata di lunedì sono stati fatti passare gli Zorzando, per carnefici e Giulia per la vittima sacrificale?. Sono stati mostrati video in cui Stefania e Tommaso si lamentavano della pesantezza della ragazza, ovviamente conditi dalla loro ironia e dal loro cinismo. Mentre i video in cui Giulia contro di loro sono magicamente scomparsi?Ovviamente questo in casa ha portato delle ripercussioni, ora Stefania ha tutti contro, Tommaso no perché è troppo forte e gli trovano sempre una giustificazione?Forse venerdì qualche clip di Giulia arriva?

Altro strascico della puntata, la nomination di Tommaso a Maria Teresa. Zorzi da qualche settimana si è allontanato dalla Ruta, perché non riesce più a comprenderla( buongiorno direi io?) . La donna lancia delle frecciate che manco Robin Hood, ma poi aggiunge sempre ” ma è una battuta ” e quindi non le si può dire nulla. Inizierò a usare questo metodo anch’io con chi mi sta antipatico. Oggi sei vestita da schifo, ma è una battuta!, Buongiorno, ma sei sempre stata così scassa Maroni? No ma è una battuta!Ma quanto sarebbe bello??

Notiziona: Pierpaolo nelle scorse ore ha detto a Giulia ” ti amo” e lei tutta felice ha risposto “adoro” ????Ma come si fa??

Per questa settimana è tutto. Alla prossima.

Baci velenosi

