Tribes of Europe dal 12 febbraio su Netflix: trama e cast

Una nuova serie TV sta per entrare nella nostra vita. Si parla di Tribes of Europe. Ecco trama e cast.

La trama

Siamo nell’anno 2074 e a seguito di una catastrofe mondiale tre fratelli decidono di cambiare il mondo. Siamo in Europa, continente che ha dovuto fare i conti con eventi disastrosi, guerre e frammentazioni di popoli.

Ormai ciò che resta dell’Europa sono delle “tribù” che combattono tra loro per il predominio. Tre fratelli della pacifica tribù di Origine, Kiano, Liv ed Elja, si separano e vanno alla ricerca di un modo per rimanere in vita.

Cast, attori e personaggi

Circa cast e personaggi vedremo:

Kiano è Emilio Sakraya

Liv è Henriette Confurius

Elija è David Ali Rashed

Oliver Masucci (Dark) è Moses

Melika Foroutan è Varvara

Hoji Fortuna è Ouk

Jeanette Hain è Amena

Robert Maaser è Volgar

Anon Mall è Francois

Kendrick Ong è Grimm

Leona Paraminski è Linda

Christoph Rygh è Taiga

Ana Ularu è Grieta

Adam Vacula è Christoph

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui