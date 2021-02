Chi è Ferdiando Guglielmotti, il visconte che andrà all’Isola dei famosi 2021?

Ecco chi è il visconte Ferdinando Guglielmotti, che andrà all’Isola dei famosi 2021: età, professione e vita privata

Ferdinando Gugliemotti è il visconte che approderà a L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi su Canale 5 a partire dall’11 marzo. Playboy incallito e amante della bella vita, è proprietario di un’industria casearia Mamma Maremma che vinse il premio Roma, come produttore della “migliore ricotta del Lazio”.

E’ noto per i suoi party esclusivi nel Castel Gugliemotti, dove vive tutt’ora con la madre. Alle sue feste sono spesso invitati personaggi illustri provenienti dai salotti più importanti d’Italia. Ultimamente, Ferdiando ha festeggiato i suoi 50 anni a Montalto di Castro, in stile Eyes Wide Shut. Ai suoi antenati nobili sono stati intitolati piazze, vie e persino istituti scolastici.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è single, ma è stato spesso protagonista di numerosi flirt piuttosto noti. Un segno particolare? Non rinuncia mai al buon gusto nel vestire. Insomma, non ci resta che attendere prima puntata del reality per vederlo mettersi alla prova, sperando che superi la novità di quest’anno: l’Isola dei parassiti.

