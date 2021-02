Chi è Gaia Di Fusco, la nuova cantante di Amici 20?

Ecco chi è Gaia Di Fusco, approdata ieri ad Amici 2020. Età e carriera della giovane cantante

Gaia Di Fusco è una studentessa e cantante, approdata ieri ad Amici di Maria De Filippi, sin da subito hanno riconosciuto e apprezzato tutti il suo talento.

La giovane cantante è nata il 16 luglio 2001 a Mondragone, in provincia di Caserta. Ha manifestato la sua grande passione per il canto sin da quando era solo una bambina, ha iniziato a studiare musica all’età di 7 anni.

Non è la prima volta che Gaia Di Fusco approda in televisione, nel 2013 ha infatti partecipato a Io Canto, arrivando in finale. Nel 2019 l’abbiamo invece vista tra i concorrenti di All Together Now, anche questa volta è riuscita ad arrivare in finale.

Ad oggi la talentuosa cantante sta partecipando ad Amici di Maria De Filippi, è arrivata nella scuola a febbraio convincendo i professori a darle un’opportunità dato il suo talento. Tra tutti è stata soprattutto Arisa a volerla nella scuola, Gaia ha sostituito Elisabetta.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, dal suo profilo Instagram non si capisce se è single o impegnata sentimentalmente.

Sara Fonte

