Chi è Francesco Zangrillo, il presunto fidanzato di Barbara d’Urso?

Ecco chi è Francesco Zangrillo, l’uomo che a quanto pare ha conquistato il cuore di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso potrebbe non essere più single, da pochi mesi sembra essersi legata sentimentalmente a Francesco Zangrillo. A rivelare l’indiscrezioni ci ha pensa Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

Il presunto nuovo fidanzato della nota ed amata conduttrice non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Pochissime sono le informazioni che si sanno su di lui, sembra che non abbia nemmeno un profilo social. Zangrillo è nato e vive a Milano e fa l’assicuratore, gestisce un’attività tutta sua.

A quanto pare Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo si sono conosciuti a dicembre grazie ad alcuni amici in comune. Tra loro sembra essere stato un colpo di fulmine, nonostante si fossero appena conosciuti hanno infatti deciso di trascorre insieme le festività di Natale, la conduttrice l’ha invitato nella sua casa a Capalbio.

La conduttrice non parla mia della sua vita privata, da quattro anni non aveva una relazione sentimentale. Tra loro è vero amore? I due decideranno presto di uscire allo scoperto? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

