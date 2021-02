Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 15 al 19 febbraio 2021: Giulia scopre le bugie di Thea

Le anticipazioni di “Un posto al sole dal 15 al 19 febbraio 2021.

Nella puntata di lunedì 15 febbraio 2021, dopo essere stato visto insieme a Barbara, Alberto teme che qualcuno possa riferire tutta a Clara. Esasperati dalle schitarrate di Samuel, Patrizio e Vittorio decidono di passare al contrattacco. Bice decide di intervenire per risolvere la crisi tra Sasà e Bruno.

Nella puntata di martedì 16 febbraio 2021, dopo avere scoperto la verità su Alberto e Barbara, Clara decide di sottostare alle bugie del compagno, ma il Palladini saprà sorprenderla con una proposta inaspettata. Diego ha la sua prima riunione con Don Giuseppe nel laboratorio presepiale con la supervisione di Ornella e Raffaele. Samuel, vittima di uno scherzo di Patrizio e Vittorio, farà una sorprendente scoperta nel suo appartamento.

Nella puntata di mercoledì 17 febbraio 2021, Michele ha ancora problemi con Chiara, relativi alla gestione della radio. Mentre Giulia scopre le bugie di Thea, Clara deve vedersela con Alberto e la sua proposta.

Nella puntata di giovedì 18 febbraio 2021, Giulia ascolta la confessione di Thea, riguardante il modo in cui le abbia mentito per proteggere il fratello Emil. Ai cantieri, un incidente mette in crisi Roberto. Bianca sembra aver scoperto una spasmodica passione per l’ecologia, che creerà non pochi problemi a Franco e Renato.

Nella puntata di venerdì 19 febbraio 2021, dopo l’arresto di Emil, Thea chiede aiuto a Niko. Chiara fa una proposta inaspettata a Michele che costringerà il giornalista a prendere una decisione. Bianca tormenta Renato con la raccolta differenziata. Franco, intanto, preoccupato per lui, cerca di fare aprire Nunzio.

Maria Rita Gagliardi

