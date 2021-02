Beautiful anticipazioni americane: di chi sarà il figlio di Steffy?

Grandi notizie stanno per giungere in Beautiful, le anticipazioni americane mostrano che la dottoressa Campbell dovrà sciogliere un dubbio atroce. Molto cambierà nella soap ma, quale sarà a verità?

Beautiful anticipazioni americane: Steffy attende un figlio, ma quale sarà il padre?

Dalle anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful si scopre che un grande dubbio sta per essere svelato. Steffy, ancora una volta, è ricorsa alla dottoressa Campbell per un Test del DNA.

Sia Liam che Finn potrebbero essere i padri del nascituro. Il matrimonio dello Spencer con Hope andrà in crisi e, a quanto pare, potrebbe veder scritta presto la parola fine.

Brooke difenderà Thomas, sorprendendo, lasciando Ridge sorpreso. I nuovi episodi della soap opera americana nel corso del 2021 saranno icchi di interessanti colpi di scena.

Hope non si fiderà più di Liam

Hope non nutrirà più alcuna fiducia in Liam, dopo le continue dispute sulla loro relazione. La giovane si ritroverà con il cuore spezzato. La Logan chiederà allo Spencer se spera di essere il padre del bambino.

Liam replicherà con un secco no, non convincente per lei. I sogni di Hope sono stati infranti, ora la diffidenza ha distrutto il loro matrimonio. Non potrebbe fidarsi di nuovo di lui, che non reputa credibile.

Alla Forrester Creations, Ridge e Brooke discuteranno dei loro figli. Ridge evidenzierà lo stress di Steffy e il dolore di Thomas. Brooke difenderà il giovane stilista.

Ridge e Brooke accetteranno che i loro figli sistemino la vicenda tra di loro e scoprire chi è il padre del nascituro. Thomas giurerà vendetta, Finn rimarrà con la Forrester e il nascituro. Di chi sarà il neonato? Lo sapremo presto!

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui