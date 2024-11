Sonia Bruganelli nella bufera, Parpiglia: “Pensasse ai soldi che deve alle brave persone”

Il giornalista si scaglia contro Sonia Bruganelli, accusandola di non aver pagato le persone che lavoravano per lei

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis ora concorrente a Ballando con le stelle, è ancora nella bufera delle polemiche. L’imprenditrice è sempre protagonista delle liti con Selvaggia Lucarelli, con la quale non corre affatto buon sangue anche per via della sua presunta aspirazione a sfilarle il posto come giudice. A quanto pare, ora anche un’altra persona si è scagliata contro la Bruganelli: l’ex amico e collaboratore Gabriele Parpiglia. Il giornalista infatti ha scritto alcuni tweet in cui sostiene che l’imprenditrice non abbia pagato alcuni compensi delle persone che lavoravano per lei e i suoi figli.

I tweet di Parpiglia contro Bruganelli

“Pensasse ai soldi che deve lei alle brave persone che hanno lavorato” ha tuonato su X Gabriele Parpiglia contro Sonia Bruganelli. “Una pagina televisiva pessima! Che schifo calpestare il lavoro di una giornalista! Vergogna!” ha continuato Parpiglia prendendo le parti di Selvaggia Lucarelli. “Hai stabilito il record di figure di m***a in un programma Rai da quando esiste la Rai” ha concluso il giornalista.

Bruganelli aspirava al posto di Selvaggia Lucarelli?

Nella puntata scorsa di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha fatto intendere che Sonia Bruganelli avrebbe voluto soffiarle il posto come giurata, sapendo che la sua presenza era incerta. L’imprenditrice però ha smentito con una risposta al vetriolo: “Non sono interessata ai soldi quanto te! Hai raccontato una bugia e ti sei fatta pagare per farlo”.

Infine, è intervenuto Gabriele Parpiglia che ha scritto: “Falso! Ci ha provato e io ero testimone. Falsa, falsa!”.

Insomma, a quanto pare, il giornalista pare essere davvero molto informato sulla vicenda riguardo l’ex amica e Ballando. Quali saranno i prossimi tasselli di questa faccenda?