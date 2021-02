Cotto e Mangiato ricetta 15 febbraio 2021: finto crumble di lenticchie

Finto crumble di lenticchie oggi a Cotto e Mangiato. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per preparare la ricetta ecco cosa serve:

50 grammi di carote

50 grammi di cipolle

25 grammi di burro

25 grammi di farina

150 ml di latte

50 grammi di formaggio

Pangrattato

1 uovo

Lenticchie

Procedimento

Rosolare in padella carote e cipolle con olioe lasciar cuocere. Intanto preparare la besciamella con burro farina e latte. A questo punto in un mixer mettere carote cipolle lenticchie un uovo e pangrattato e tritare tutto. Versare in padella e ottenere del crumble. A questo punto versare in un bicchiere e con un sac a poche mettere sopra della besciamella.

