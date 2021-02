Chi è Rosanna Fratello? Età, carriera e vita privata della cantante e attrice

Ecco chi è Rosanna Fratello, carriera, età e vita privata dell’attrice e cantante

Rosanna Fratello è una nota cantante e attrice, è nata il 26 marzo 1951 a San Severo.

La cantante si è fatta spazio nel mondo della musica alla fine degli anni ’60. Furono tre le canzoni d’esordio incise in una racconta di canzoni del Festival di Sanremo 1967: È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo… , approdò sul palco dell’Ariston nel 1969 con il brano Il Treno. Nello stesso anno approda in televisione nella trasmissione E Noi qui. Partecipa poi a Un disco per l’estate.

Torna a Sanremo nel 1970 con Ciao Anni Verdi, l’anno successivo partecipa con Amsterdam. Sempre nel 1970 il regista Giuliano Montaldo l’ha scelta per il film Sacco e Vanzetti. Il film fu premiato premiato a Cannes, l’attrice ha ricevuto in quella occasione il Nastro d’Argento alla migliore attrice esordiente.

L’anno dopo con Sono una donna, non sono una santa partecipa a Canzonissima, il brano che le ha fatto ottenere maggiore successo. Con Little Tony e Bobby Solo ha formato il trio Ro.Bo.T nel 1985, insieme hanno inciso due album. Rosanna Fratello è tornata sul palco dell’Ariston con Una vecchia canzone italiana nel 1994.

La cantante e attrice ha poi preso parte ad alcune trasmissioni in televisione come Viva Napoli e Domenica In, come opinionista e cantante. Cristiano Malgioglio ha scritto e prodotto nel 2010 Tre rose rosse, un album che contiene le più famose canzoni della Fratello in versioni diverse. Nove anni dopo ha pubblico il singolo Non si pesa in grammi l’anima.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante ha sposato Giuseppe Cappellano nel 1975. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Guendalina.

Rosanna Fratello sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 16 febbraio su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui