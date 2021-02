Chi è Maria Grazia Calandrone? Età e carriera della nota poetessa

Ecco chi è Maria Grazia Calandrone, carriera e età della poetesse, conduttrice e giornalista

Maria Grazia Calandrone è una poetessa molto nota e apprezzata, è nato nel 1964 a Milano.

Ha manifestato la sua grande passione per la poesia e la letteratura sin da quando era molto giovane, iniziò quindi a scrivere opere tutte sue. Il suo esordio risale al 1994, quando ha ricevuto il premio Eugenio Montale con silloge Illustrazioni. Quattro anni dopo ha pubblicato Pietra di Paragone, opera che ha dedicato al padre.

Nel 2010 Maria Grazia Calandrone si è trasferita a Roma, dove iniziò a collaborare con Radio Rai 3, nella sezione dedicata ai programmi culturali, selezionava le poesie inedite degli ascoltatori. La scrittrice è approdata in passato anche in televisione nei programmi Uno Mattina Posia, Cult Book e Rai Cultura.

La Calandrone ha pubblicato nel 2010 il suo primo romanzo. L’anno successivo ha invece iniziato a svolgere corsi gratuiti di poesia nella scuola pubblica e nelle carceri.

Oltre ad essere una scrittrice, poetessa e conduttrice, Maria Grazia Calandrone è anche una giornalista. Negli anni ha collaborato con la 27a ora, con il Manifesto, con la rivista Poesia e con il Corriere della Sera, con quest’ultimo scrive ancora oggi sulla rubrica culturale e sulla rivista 7. Da poco la scrittrice ha pubblicato Splendi come Vita, il suo ultimo romanzo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla. Maria Grazia Calandrone preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale, ad oggi non è infatti noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Maria Grazia Calandrone sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 16 febbraio su Rai Uno.

Sara Fonte

