Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021: una settimana movimentata

Il Paradiso delle Signore 5, dal 22 al 26 febbraio 2021 ci entusiasmerà non poco, viste le situazioni che verranno proposte. Protagonisti pieni di problemi, schermaglie amorose e, chi più ne ha e più ne metta. Di certo non ci annoieremo affatto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021

Le avventure del grande magazzino milanese, location della soap di Rai 1 saranno ancora con noi, nel pomeriggio dalle 15.55 ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

Cosa accadrà ai nostri amati protagonisti?? Salvatore dovrà rassegnarsi di avere perso Gabriella, ormai sposata. Marta dovrebbe accorgersi che suo marito e Beatrice hanno un’intesa. Lo scoprirà?? Agnese, infine avrà Armando? Domande a cui cercheremo di dare una risposta.

Cosimo e Gabriella, intanto si trasferiranno a Villa Bergamini, mentre Dora rinuncerà ad essere una Capo Venere. Al ritorno dal viaggio di nozze,

Gabriella inviterà le Veneri nella sua nuova dimora. Prima che finisca la serata avremo una impensabile sorpresa. Anna, tornerà a Milano, per bisogno e la ritroveremo alla festa della stilista.

Dora non intende rispettare l’incarico datogli

Dora si renderà conto di non riuscire a lavorare come si deve. Non lascerà il posto come Paola, capirà più tardi di non essere in grado di stare al posto della Calligaris.

Beatrice e Vittorio selezioneranno una nuova capocommessa, Pietro capirà chi potrebbe essere l’amore di Stefania. Maria dovrà cambiare casa e probabilmente tornare in Sicilia.

La sarta cercherà una nuova casa, un’occasione chissà potrebbe andare ad nella casa di Gabriella, con il pianerottolo in comune a Salvatore e Rocco. Agnese, molto amica di Maria, cercherà di aiutare la ragazza e ne parlerà anche con Don Saverio.

Maria resterà a Milano e abiterà con le ragazze: Rocco ne sarà felice

Giuseppe Amato farà in modo che Maria resti a Milano e si trasferisca a casa delle ragazze: Rocco ne è molto felice, Irene non esattamente.

Ludovica sarà ricattata ancora dal Mantovano, di cui pensava essersi liberata. Ella ne parlerà con Marcello, Sergio Castrese continua a tormentarla.

Federico quando Marta tornerà a Milano, penserà di rivelarle la loro parentela. Il giovane Cattaneo vorrebbe dire a Marta che sono fratello e sorella.

Adelaide, non vorrebbe, per la paura che sorgano dissapori in famiglia. Umberto penserà sia una buona idea, sarà lui a confessare la verità alla giovane.

Marta non perdonerà Umberto

Marta non riuscirà a perdonare Umberto che, avvilito per la reazione della figlia, si sfogherà con Vittorio e Federico. Marta, delusa da Umberto e Adelaide, andrà a trovare il fratello Riccardo a Parigi.

Rocco cercherà di dare un lavoro a suo zio Giuseppe, Armando e Agnese non sarannod’accordo. Questo non fa che aumentare i sospetti di Giuseppe su Armando e Agnese, che decidono di stare ancora più attenti.

Gabriella si ispirerà alla moda di Londra e realizzerà un abito controtendenza e molto originale. L’abito di Gabriella inizierà a dare scandalo.

Una donna, probabile cliente, misteriosa, si aggirerà al Paradiso. Il giorno seguente ella avrà un colloquio con Vittorio per diventare la nuova capo-commessa. Gloria Moreau è il suo nome, di chi si tratterà?

