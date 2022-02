Cotto e Mangiato, ricetta del 7 febbraio 2022: carote caramellate su mousse di piselli

La settimana gastronomica di Studio Aperto si apre con una ricetta insolita ma molto gustosa. Per gli amanti dei sapori agrodolci, Tessa gelisio propone delle carote caramellate su mousse di piselli. Ecco la ricetta e i trucchi per farla venire perfetta.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

700 grammi di carote

Succo di 1 arancia

Olio

Aglio

Vino

80 grammi zucchero canna

250 grammi di piselli

Mezzo bicchiere d’acqua

Sale

Pepe

Zenzero

Mezzo limone premuto

Pomodori secchi

Procedimento

La prima cosa pela le carote. In una padella versate l’olio l’aglio e il vino dopodiché, metti le carote. Aggiungi il succo d’arancia e metti a cuocere a fuoco lento. Intanto prepara la mousse di piselli. Prendi i piselli già cotti versa l’acqua e il succo di limone. Sale e pepe a piacere, stessa cosa per lo zenzero. Mixa quanto più possibile così da ottenere la cremina. A questo punto attendi che le carote cuociono. Quando saranno pronte, sei pronto ad impiattare. Metti sul fondo del piatto la crema di piselli, adagia sopra le carote e decora a piacere con dei pomodori secchi. E la prima ricetta della settimana è pronta, come sempre Cotto e Mangiato. Assolutamente da provare.

