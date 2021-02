Chi è Teresa Ciabatti? Età e carriera della scrittrice arrivata in finale al premio Strega 2017

Ecco chi è Teresa Ciabatti, età e carriera della scrittrice che è arrivata vicina alla vittoria al premio Strega 2017

Teresa Ciabatti è una sceneggiatrice e scrittrice, nata il 5 maggio 1975 a Orbetello.

Sin da ragazza ha manifestato la sua grande passione per la scrittura. Dopo aver conseguito la laurea all’università La Sapienza di Roma in lettere moderne si è trasferita a Torino per frequentare la scuola di scrittura di Alessandro Baricco.

Il suo primo romanzo Teresa Ciabatti lo ha pubblicato nel 2002, Adelmo, torna da me. Carlo Virzì ha tratto il suo film L’estate del mio primo bacio dal romanzo della scrittrice. Ha pubblicato il suo secondo romanzo nel 2008, I giorni felici.

La scrittrice ha scritto altri romanzi come: Il mio paradiso è deserto; Tuttisanti, biblioteca delle Silerchie; La più amata; Matrigna; Sembrava bellezza e AA.VV., Di cosa stiamo parlando?

Con il suo romanzo La più amata è arrivata tra i finalista al premio Strega 2017. Si tratta di un romanzo autobiografico, parla della sua vita, della sua famiglia e del suo rapporto con la madre.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, probabilmente preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo solo che ha una figlia che si chiama Svetlana.

Teresa Ciabatti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 17 febbraio su Rai Uno.

Sara Fonte

