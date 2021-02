Daydreamer – Le Ali del Sogno trame turche: Sanem guarirà Can

Sanem, dopo avere sofferto per l’assenza di Can, per un anno intero, lo ritroverà. Un incidente, però, gli farà perdere la memoria e la Aydin lotterà per il suo amore

Sanem e Can si sono appena ritrovati, dopo l’anno in cui Divit ha trascorso lontano, girando il mondo in barca. Non saranno solo le relative madri a mettere i bastoni tra le ruote all’amore dei due ragazzi.

Il sentimento che entrambi provano verrà messo a dura prova da un devastante incidente stradale. Sanem Aydin dovrà lottare ancora, dopo avere sofferto per a mancanza dell’amato. La giovane cercherà di aiutare Can a ritrovare la memoria, persa traumaticamente.

Can sarà vittima di un incidente

Sanem, dopo avere ritrovato il suo amore, scomparso un anno prima, dovrà nuovamente a combattere per averlo sano e salvo. Il giovane subirà un incidente e a causa del trauma perderà la memoria. Durante gli episodi italiani di Daydreamer , Sanem dovrà affrontare una dura lotta, per salvare la sua storyline.

Can e Sanem, dopo essere riusciti a smascherare l’editore Yigit, desideravano recarsi nelle isole Galapagos e riprendere la loro storia d’amore. Non faranno a tempo a realizzare il loro sogno, un destino crudele glielo impedirà.

Mevkibe e Nihat avranno paura, il cuore di Sanem non avrebbe retto ad altro dolore. La giovane, rimasta senza Can, era stata ricoverata in una una clinica per il troppo dolore.

Sanem vorrà partire insieme a Can

Sanem, decisa a non rinunciare all’amore, ancora una volta, preparerà ogni cosa per seguire la persona amata. La giovane non cercherà nemmeno l’approvazione dei genitori.

Sarà proprio nella mattina predisposta alla partenza, che un brutto incidente manderà a monte ogni sogno. Can starà in coma per un lungo mese, dopo la tragedia e, quando si sveglierà ricorderà solo gli ultimi due anni vissuti. Non riconoscerà Sanem e crederà di essere fidanzato con Polen. Vedrà il fratello Emre e gli sembrerà troppo vicino alla “segretaria” Leyla. In seguito saprà che egli l’ha sposata.

Sanem non rinuncerà all’uomo che ama e, venderà il patentino delle sue creme, acquisterà l’edificio della fallita Fikri Harika, per dare a Can, modo con Aziz di controllare l’azienda.

Inoltre Sanem regalerà a Can un libro che narra del loro amore. Sanem infine indispettirà Can, mostrandosi seducente al lavoro. Leyla la informerà che Can potrebbe provare disagio per essersi dimenticato di lei.

Sanem che vive con Can nella tenuta, gli regalerà la copia del suo primo romanzo, con la loro storia d’amore. Con estrema dolcezza si avvicinerà all’uomo, nella speranza che egli inizi a ricordare. Il libro riuscirà a risvegliare i sentimenti assopiti, se così fosse la coppia avrebbe modo di ripercorrere ogni ricordo e momento trascorso insieme.

Dopo tante avversità il sogno più bello si sarebbe avverato. Sanem crederà nell’amore e avrà il suo Can.

