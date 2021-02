Una Vita, il Segreto, soap spagnole scritte da Aurora Guerra hanno avuto grande successo in Italia. Abbiamo una rubrica che tratta di telenovelas, anche se purtroppo, proprio quelle citate hanno sospeso le registrazioni o addirittura non verranno più trasmesse nella loro patria. I fan italiani le potranno vedere ancora, per almeno un anno, almeno questo rincuorerà chi da sempre le ha seguite.

Una Vita anticipazioni al 19 febbraio 2021: capitolo 1428, la verità viene a galla

La soap Una Vita di Aurora Guerra è ambientata ad Acacias, un ricco quartiere spagnolo. Nel condominio omonimo al numero 38, in realtà il titolo primitivo della telenovela, vivono tutte famiglie borghesi.

Le domestiche abitano la soffitta e in portineria sorveglia tutto Servante con la moglie. Molte avventure sono accadute, il massimo della cattiveria l’abbiamo trovata in Cayetana, la dark lady del quartiere. Ci sarà una donna ancora peggio.

Naturalmente abbiamo incontrato anche persone buone che, anche se povere, sono sempre disponibili ad aiutare chi ha bisogno, finendo poi in malo modo.

Anteprima del capitolo 1428 di ‘Acacias 38’: la perfidia di Genoveva

Ricordiamo che Una Vita è trasmessa nella versione italiana, da Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10 e la domenica alle 14.30. Come sempre, salvo imprevisti, nella settimana in corso, la televisione spagnola presenterà cinque nuovi episodi di “Acacias 38”.

Da Cultura en Serie, portale iberico che si occupa di Una Vita, abbiamo preso alcune anticipazioni di ciò che accadrà durante queste cinque puntate.

Già lunedì, 15 febbraio, Aurelio porterà la lettera a Valeria e David e noterà qualcosa di strano in loro. Sospetto della vicinanza di entrambi. La donna rifiuterà David.

Ramon e Lolita continueranno a litigare e la donna riceverà una misteriosa lettera. Genoveva svolgerà indagini su suo marito Aurelio e “circuirà” David. Felipe vivrà un’altra brutta disavventura che lo porterà a cambiare infermiera.

Quest’ultima potrebbe intrecciare una nuova relazione d’amore con Felipe nelle nuove puntate di Una Vita.

Anticipazioni Una Vita, puntate iberiche: Valeria e David nascondono un segreto

Valeria e David, nuovi arrivati ad Acacias, nasconderanno un segreto che non passerà inosservato a Genoveva. I due coniugi verranno invitati dai Quesada e continueranno a comportarsi in modo falso.

La Salmeron si mostrerà interessata a David e lo spingerà a giocare in Borsa per estorcergli delle informazioni. In seguito Genoveva aprirà di nascosto la scrivania del suo nuovo sposo e scoprirà un segreto interessante.

Felipe verrà rapinato dalla sua domestica di nome Fatima. Quest’ultima, però, consigliatagli da Fabiana e Lolita, farà in modo che l’avvocato se la prenda con loro.

La nuova infermiera, sarà esperta nel trattamento di pazienti affetti da disturbi psichici come Felipe. Lolita continuerà a respingere Felipe e alla festa in onore di Antonito riceverà una lettera misteriosa. A quanto pare, un rappresentate del partito del suo defunto marito vorrà parlare all’evento.

Susana è felice con Armando e lo sogna a occhi aperti. Ella diviene dolce e regalerà alcuni suoi abiti a Casilda. Ramon e Carmen indagheranno sulla reazione fredda che ha avuto Lolita dopo aver ricevuto in regalo la culla per il bambino.

Santiago scoprirà i dubbi di Marcia sulla sua identità e insisterà che è il carcere la causa del suo cambiamento e delle sue dimenticanze. Armando confesserà a Susana che il re ha richiesto la sua collaborazione per una missione in Francia. Dopo avere ricevuto la notizia, Susana sparirà e Rosina e Liberto denunciano la sua scomparsa alla polizia.

Siamo solo all’inizio, molto ci sarà da aggiungere sulle trame di una Vita. Non mancate al nostro appuntamento, per capire ogni situazione, a presto!

