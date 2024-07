Roberta Fiamingo vince l’oro: per la stampa è solo “l’amica di Diletta Leotta”

In un mondo ideale, i meriti sportivi dovrebbero parlare da soli. Tuttavia, per Roberta Fiamingo, recente vincitrice di una medaglia d’oro alle Olimpiadi, il clamore attorno al suo successo è stato oscurato da un’etichetta che ha suscitato non poche polemiche: “l’amica di Diletta Leotta”. Altre come Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria resteranno nella storia dello sport italiano per la loro impresa al Grand Palais durante le Olimpiadi francesi, ma sono state definite solo “psicologa, musicista, veterana”.

L’articolo in questione, che ha suscitato indignazione e frustrazione sui social, ha concentrato la sua attenzione più sulla amicizia con la nota presentatrice che sul meritato trionfo sportivo. La reazione del pubblico non si è fatta attendere, con numerosi utenti su Twitter che hanno espresso il loro sdegno per l’ingiustizia di una tale rappresentazione. Un commento emblematico recita: “L’amica della Leotta sarebbe anche laureata in dietologia, diplomata in conservatoria, campionessa del mondo individuale. Se vogliamo il gossip, fidanzata di Paltrinieri che ha vinto l’ennesima medaglia in contemporanea. No: amica della Leotta. Che schifo certa stampa.”

Questo tipo di narrazione ha suscitato un acceso dibattito sull’atteggiamento dei media verso le atlete donne, spesso ridotte a mere note a piè di pagina rispetto ai loro colleghi maschi o, in questo caso, rispetto alla loro vita privata. Fiamingo, oltre a essere una straordinaria atleta, è una professionista con un curriculum di tutto rispetto, ma il focus dell’articolo sembra aver ignorato questi aspetti fondamentali per concentrarsi su una connessione mondana.

La vicenda di Roberta Fiamingo non è un caso isolato, ma un esempio emblematico di un problema più ampio che affligge il mondo dello sport e della comunicazione: la minimizzazione dei risultati delle donne rispetto ai loro colleghi maschi. Questa tendenza a enfatizzare aspetti personali o irrilevanti rispetto ai meriti sportivi è sintomatica di una mentalità radicata e difficilmente estirpabile.

La necessità di un cambiamento culturale

Il riconoscimento e la celebrazione dei risultati sportivi delle atlete non dovrebbero essere compromessi da narrative riduttive o da un focus su relazioni e amicizie. Il rispetto e la valorizzazione dei loro successi è essenziale per promuovere una cultura sportiva equa e inclusiva. È fondamentale che i media inizino a trattare le atlete come protagoniste delle loro storie, mettendo in primo piano le loro imprese, i loro sacrifici e le loro vittorie.

Il ruolo dei social media nella Difesa delle Atlete

Fortunatamente, i social media offrono una piattaforma potente per contrastare queste narrative ingiuste. Le reazioni indignate dei fan e degli appassionati di sport hanno dimostrato una crescente consapevolezza e intolleranza verso la banalizzazione dei successi femminili. I commenti su Twitter in difesa di Fiamingo sono stati non solo una manifestazione di sostegno, ma anche un atto di resistenza contro un sistema che troppo spesso trascura il valore delle atlete.

Verso un giornalismo sportivo più responsabile

La responsabilità dei media va oltre la semplice cronaca: essi hanno il potere di plasmare la percezione pubblica e di influenzare le generazioni future. Pertanto, è imperativo che i giornalisti sportivi si impegnino a raccontare le storie in modo equo, riconoscendo e celebrando i risultati sportivi indipendentemente dal genere dell’atleta. È tempo di abbandonare le narrazioni sensazionalistiche e di focalizzarsi su ciò che conta davvero: le imprese sportive e il talento degli atleti.