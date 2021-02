GF Vip, Zorzi su Giulia Salemi: “E’ tipo Amy Winehouse, la portiamo a San Patrignano”, è polemica

Al GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto una battuta su Giulia Salemi, che ha fatto indignare il web

Scoppia una nuova polemica sul web. Tommaso Zorzi, uno dei finalisti al GF Vip 5, è stato attaccato duramente su Twitter per una chiacchierata riguardante Giulia Salemi. L’influencer meneghino ha fatto una battuta sulla bella italo-persiana sul fatto che beve del vino in casa, facendola passare per un’alcolizzata.

“Giulia è tipo Amy Winehouse, non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce“, queste sono le parole di Zorzi, che hanno indignato il web. “L’ho vista. C’era una bottiglia con una gocchina così, è arrivata lei solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo” ha replicato Andrea Zelletta, facendo riferimento ad un episodio che ha visto protagonista la Salemi. “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo, perché altrimenti uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”, ha continuato l’influencer classe 1995.

Quelle parole hanno subito scatenato una forte polemica sul social contro il gieffino, giudicandolo offensivo nei confronti della collega e irrispettoso nei confronti delle persone che sono decedute a causa della tossicodipendenza.

Fare una battuta su una cosa del genere è grave

Amy winehouse ci è morta per l'alcol e fare questo genere di battuta è orrendo

La gente ci muore per queste cose e quasto ragazzino viziato ci fae battute e il suo braco di fan ignoranti lo giustifica #PRELEMI #gfvip — ' (@buryafriend001) February 18, 2021

Amy Winehouse è morta per le sue dipendenze…ma dov'è qui l'ironia??? Si sta andando molto oltre #prelemi — SiryaXox (@SiryaXox) February 18, 2021

Non sono però mancati i fan che hanno preso le sue difese.

vi prego sto piangendo le ?? stanno davvero facendo un overparty a tommaso per la battuta su amy winehouse quando la loro beniamina ha praticamente chiamato rosalinda troia STASERA CINEMA AVIS #tzvip — greta (@turntoconor) February 18, 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui