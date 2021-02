Chi è Luisa Corna? Età, carriera e curiosità sull’attrice e cantante

Ecco chi è Luisa Corna, età, carriera, curiosità e vita privata della cantante e attrice

Luisa Corna è una cantante e attrice che ha riscosso successo negli anni ’90 e primi anni 2000. Nata a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, il 2 dicembre 1965, ha debuttato sfilando come modella per Dolce & Gabbana e Missoni. Poi ha scoperto la passione per la recitazione e dizione, che la spinse ad intraprendere gli studi al Centro Teatro Attivo.

A soli 18 anni, si è appassioata al canto, entrando nella Tequila Band e nel 1991 è approdata sul palco del Festival di Castrocaro, per i giovani talenti, aggiudicandosi il secondo posto con Dove vanno a finire gli amori, scritto da Depsa. Nel 1997 è diventata cantante fissa per Domenica In e nel 2002 affiancò Sandro Piccinini in Controcampo. Nello stesso anno ha preso parte al Festival di Sanremo con Fausto Leali, arrivando al quarto posto con Ora ho bisogno di te. Ha già all’attivo tre dischi: I grandi successi, uscito nel 2003, Acqua futura, pubblicato nel 2006 e Non si vive nel silenzio, uscito verso la fine del 2010.

Per quanto riguarda la sua carriera di attrice, ha interpretato il ruolo della maga Circe nello spettacolo teatrale L’Odissea di Giorgio Albertazzi. Ha recitato con Flavio Insinna nella serie Ho sposato uno sbirro e nel sequel Ho sposato uno sbirro 2, nella parte del pubblico ministero Lorenza Alfieri.

Nella sua vita privata è stata legata sentimentalmente per dieci anni con l’ex calciatore Aldo Serena. Poi ha avuto una relazione con il cantautore e chitarrista Alex Britti, che ha conosciuto grazie a Zucchero. Inoltre, i due hanno avuto qualche collaborazione artistica. Successivamente è stata legata con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo. Oggi, è fidanzata con Stefano Giovino, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di 15 anni più giovane.

