Tabarro, edizione del 1983, in onda su Rai 5

Il Tabarro sarà la prossima opera in onda su Rai 5. Si tratta dell’edizione messa in scena presso il Teatro Comunale di Firenze. Stiamo parlando ancora di un’opera di Giacomo Puccini in una versione datata risalente al 1983 e di cui si occupò Ermanno Olmi con la direzione musicale del M° Bruno Bartoletti.

Il cast

Coinvolti sul palco attori e personaggi di un certo spessore, come Hartmut Welker, Giuseppe Giacomini, Mario Ferrara, Graziano Del Vivo, Maria Slatinaru, Eleonora Jankovic, Florindo Andreolli. Regia tv di Ilio Catani.

