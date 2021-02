Chi è Massimo Ciavarro? Età, carriera e vita privata dell’attore

Ecco chi è Massimo Ciavarro, carriera, età e vita privata del noto attore

Massimo Ciavarro è un famoso attore divenuto noto negli anni settanta, fu il protagonista di diversi fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel.

L’attore è nato il 7 novembre 1957 a Roma, dopo i fotoromanzi prese parte ad alcune commedie come Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Sorbole… che romagnola e Grandi Magazzini.

Per un po’ di tempo Massimo Ciavarro si allontanò dal mondo dello spettacolo e del cinema, tra le varie cose di cui si occupò fondò anche un’azienda agricola. Decise poi di tornare a far parte del mondo dello spettacolo, questa volta non solo come attore ma anche come produttore insieme a Eleonora Giorgi, la sua ex moglie. Ha ricoperto anche il ruolo di professore all’Università Luiss di Roma di un corso di Produzione cinematografica.

Nel 2008 ha fatto parte del cast dell’Isola dei famosi, edizione condotta da Simona Ventura. Due anni dopo ha recitato nella fiction Fratelli Benvenuti di Barbara De Rossi, Massimo Boldi e Enzo Salvi.

Massimo Ciavarro partecipò ad un altro reality nel 2013, Pechino Express, insieme al figlio Paolo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore in passato è stato sposato per dodici anni con Eleonora Giorni, dal loro amore è nato il figlio Paolo. Nel 2016 a Domenica Live ha svelato di avere una nuova compagna. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo, di lei si sa solo che si chiama Francesca.

Massimo Ciavarro sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 18 febbraio su Rai Uno.

Sara Fonte

