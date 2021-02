Can Yaman e Diletta Leotta storia d’amore finta? Il dettaglio che spiegherebbe tutto

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe una montatura? Gli scatti sui social non convincono Biagio D’Anelli

Da giorni a Pomeriggio 5, non si parla d’altro che della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore e la giornalista di DAZN hanno ufficializzato la relazione proprio in questi ultimi giorni. Un amore, che stando a molti, sembrerebbe essere studiato apposta dai media, poiché gli scatti della coppia pubblicati su Instagram risulterebbero poco convincenti e spontanei. Le foto in questione ritraggono i due insieme con un cavallo bianco, che la stessa giornalista ha regalato a Can per il giorno di San Valentino. Tutto finto?

A sostenere tale ipotesi, è stato l’opinionista Biagio D’Anelli, che ha affermato che le immagini in questione non sarebbero altro che un fotomontaggio date le varie imperfezioni. Il primo dettaglio notato dall’opinionista è l’apparizione dell’ombra del cavallo e non quella dei due fidanzati. Un altro strano aspetto notato da D’Anelli, sono le stesse fattezze fisiche dell’attore turco. Nello scatto, Yaman pare che non tocchi i piedi a terra, lasciandolo quasi sospeso nel vuoto. Come se la figura dell’attore fosse stata rintagliata e poi sovrapposta a quella del cavallo.

Insomma, le perplessità su questa storia d’amore sembrano crescere ancora di più. Per ora, i due piccioncini hanno preferito rimanere in silenzio e non fornendo alcuna risposta ai loro seguaci.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui