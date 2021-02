Monster & Co. : Tiktoker rivela il segreto dietro al codice 23-19 che si trova nel film d’animazione del 2001 come allarme

Monsters & Co. (titolo inglese Monsters Inc.) è la pellicola di animazione di Pixar del 2001. Nel film, a un certo punto si parla di un allarme 23-19, perché c’è un ragazzino con un calzino bianco sulla schiena.

Di recente, una Tiktoker, Fyiya, ha svelato il mistero sul senso di questo codice. Dato che, secondo l’alfabeto inglese, la lettera numero 23 è la W e la numero 19 è la S, il codice intenderebbe appunto i calzini bianchi, che in inglese si dice White Socks.

Il video della donna ha ottenuto oltre 400mila visualizzazioni sui social, ma i commenti dei fan del film hanno messo in evidenza altre ipotesi.

Se è vero che si tratta delle lettere dell’alfabeto, il riferimento potrebbe essere ai due mostri protagonisti, visto che sono le iniziali dei loro cognomi, Wazowski e Sullivan.

C’è anche chi non crede che si tratti di lettere dell’alfabeto, ma del numero della stanza dello studio dove gli animatori fanno i primi passi nel settore, n° 2319.

Quindi, per questi fan la questione sarebbe come il numero A113 che compare in tantissimi film d’animazione Pixar come Toy Story. Allora, gli animatori confermarono che si trattava dell’aula di un’Università della California dove molti di loro avevano studiato.

