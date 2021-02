Chi è Fiordaliso? Età, carriera e vita privata della cantante

Ecco chi è Fiordaliso, età, vita privata e carriera della nota cantante

Marina Fiordaliso, meglio nota con il nome d’arte Fiordaliso, è una nota ed amata cantante.

È nata il 19 Febbraio 1956 a Piacenza, ha manifestato la sua grande passione e il suo incredibile talento per la musica sin da quando era solo una bambina. Approdò la prima volta a Sanremo quando era molto giovane con la canzone ‘Una sporca poesia‘, non arrivò però in finale.

Conquistò un incredibile successo quando partecipò per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 1984 con il brano Non voglio mica la Luna. Fiordaliso si è poi esibita sul famoso palco dell’Ariston altre sei volte.

Marina Fiordaliso ha fatto il suo esordio anche in televisione in ruoli diversi da quello di cantante, tantissime sono state le sue apparizioni televisive nel corso della sua carriera. È stata al timone di programmi come Simpaticissima e Premiatissima.

Nel 2008 ha fatto parte del cast del reality La Talpa, otto anni dopo ha invece partecipato a L’Isola dei famosi. In questi anni l’abbiamo vista diverse volte tra i protagonisti di Tale e Quale Show.

Per quanto riguarda la sua vita privata la cantante in passato ha fatto sapere di essere single e di non essere più interessata all’amore. Fiordaliso ha due figli, nati da due uomini diversi. È rimasta incinta la prima volta quando aveva quindici anni, non fu semplice. Lei stessa in passato ha raccontato che il marito la picchiava, alla fine l’ha lasciato. Ha cresciuto i suoi figli da sola, con l’aiuto dei suoi genitori.

Fiordaliso sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 19 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

