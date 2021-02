Chi è Silvia Annichiarico? Età e carriera dell’attrice e cantante

Ecco chi è Silvia Annichiarico, età e carriera della cantante, attrice e conduttrice radiofonica

Silvia Annichiarico è una cantante, attrice e conduttrice radiofonica. È nata il 25 novembre 1947 a Milano.

Dopo essersi diplomata al liceo linguistico si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo nel gruppo I 4 + 4 di Nora Orlandi. Successivamente la cantante ha collaborato con importanti cantanti nel ruolo di vocalist, tra questi Lucio Battisti, Mina e Giorgio Gaber.

Silvia Annichiarico ha fatto il suo debutto anche in televisione, l’abbiamo vista nei panni di inviata dal 1976 al 1979 nella trasmissione L’altra domenica di Renzo Arbore.

Ha raggiunto l’apice del successo nel 1985 con la sua partecipazione a Quelli della notte, programma di Renzo Arbore. Con lui ha collaborato anche nel mondo del cinema in vari film come Il pap’occhio e altri ancora. Al cinema ha recitato in molti noti film come Luna di miele in tre, Tutta colpa del paradiso, 7 chili in 7 giorni, Mia moglie è una bestia, Fantozzi alla riscossa, Festiva, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me e altri ancora.

Dal 2001 al 2003 ha interpretato il ruolo della dottoressa Ersilia Visconti nella nota soap opera Incantesimo. L’abbiamo anche vista in altre serie tv e film come Colletti bianchi, Nonno Felice, La stagione dei delitti, Don Matteo, Il cielo può attendere e altri ancora.

Oltre ad essere un’attrice e cantante Silvia Annichiarico è anche una conduttrice radiofonica, per quasi due anni ha condotto Tre-sei con Angelo Di Benedetto su Rtl 102.5. Ha poi condotto Protagonisti nel 2007 e dal 2008 fa parte del cast de La famiglia sempre su RTL 102.5. Con Nino Mazzarino conduce anche il programma notturno Ma la notte no.

Per quanto riguarrda la sua vita privata non si sa nulla, probabilmente preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

Silvia Annichiarico sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 19 febbraio 2021 su Rai Uno.

