Anticipazioni Live-Non è la d’Urso, puntata 21/02: ci sarà Maria Teresa Ruta contro le sette sfere

Stando alle anticipazioni della puntata del 21/02 di Live-Non è la d’Urso, ci sarà Maria Teresa Ruta contro le sette sfere e altri ospiti noti

Questa sera andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Live-Non è la d’Urso. Stando alle prime anticipazioni di Barbara D’Urso, ci saranno tanti vip che avranno un confronto con gli ospiti e le sette sfere. Prima di affrontare l’argomento gossip, ci saranno come sempre gli aggiornamenti sulla situazione coronavirus e su come stanno vivendo gli italiani ad un anno dallo scoppio della pandemia.

Si tratterà dell’argomento tradimenti: il caso di Hotel Eufemia, una vicenda di due coniugi diventata virale sul web. Si tratta di una coppia di marito e moglie di Palermo, in cui lui avrebbe pizzicato lei con l’amante davanti l’Hotel Eufemia.

Non mancheranno inoltre gli ospiti delle “sette sfere”, che avranno un confronto con Maria Teresa Ruta, concorrente eliminata ad un passo dalla finale del GF Vip 5. Saranno presenti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ormai fidanzati da più di un anno dopo la loro conoscenza dall’interno della casa più spiata d’Italia. Infine, ci sarà uno scontro a distanza tra Platinette e Tommaso Zorzi. L’alter ego di Mauro Coruzzi infatti avrebbe molto da dire su alcune dichiarazioni al vetriolo rilasciate dall’influencer classe 1995.

