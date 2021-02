Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 22 al 26 febbraio 2021: Nunzio compie un gesto estremo per aiutare la madre

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 22 al 26 febbraio 2021.

Nella puntata di lunedì 22 febbraio 2021, Mentre Niko fa il possibile per scoprire la verità sul crimine di cui è accusato Emil Stoian, Michele fa un’importante scoperta. Convinti di godersi la tranquillità di Palazzo Palladini, Guido e Mariella tornano a casa, ma scopriranno che li attendono diverse sorprese.

Nella puntata di martedì 23 febbraio 2021, Michele, convinto dell’innocenza di Emil, va a parlare con Torre, consapevole che le sorti del ragazzo dipendano da Silvia. Nunzio mente a Franco per partecipare alla partita di poker. Preoccupato per la cena con la famiglia di Bruno, Sasà farà una proposta indecente a Mariella ma il ciclone Bice è sempre in agguato.

Nella puntata di mercoledì 24 febbraio 2021, la crisi tra Silvia e Michele si fa sempre più profonda. Franco parte per Venezia. Roberto sembra aver trovato la giusta soluzione per sedare le proteste degli operai dei Cantieri.

Nella puntata di giovedì 25 febbraio 2021, preoccupato per la madre e per aiutarla, Nunzio è pronto a compiere un gesto estremo, pur di guadagnare del denaro. Mentre Emil viene scarcerato, Michele prende una decisione che potrebbe mettere a repentaglio il matrimonio con Silvia. Clara non vede l’ora di sposare Alberto, ma la sua felicità è minata dalla vicinanza di Barbara con Alberto.

Nella puntata di venerdì 26 febbraio 2021, il rapporto tra Alberto e Clara diventa sempre più conflittuale, a causa della vicinanza del Palladini con Barbara. Nunzio è vicino a recuperare il danaro che gli serve per far fronte ai suoi problemi, ma per riuscirci dovrà compiere una mossa azzardata.

Maria Rita Gagliardi

