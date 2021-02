The Nightmare Before Christmas 2: il sequel del capolavoro del 1993 è un libro

The Nightmare Before Christmas 2 è già uno dei sequel più attesi del 2022, ma non uscirà nelle sale. Sarà un libro. Cosa sappiamo finora sul nuovo progetto ispirato al film diretto da Tim Burton?

The Nightmare Before Christmas 2: cosa sappiamo finora

Il nuovo progetto sarà un libro e si concentrerà su Sally, anche se jack sarà comunque presente e importante nella storia. Sally diventerà la regina delle zucche e, in questo contesto, farà un piccolo guaio.

Infatti, libererà un mostro pericoloso per tutta la città di Halloween e sarà compito dei due porvi rimedio. Il libro è scritto da Shea Ernshaw, che è stata ingaggiata apposta dalla Disney.

La donna è già autrice di numerosi libri per bambini. Non si esclude che, se il libro avrà un buon riscontro, ci sarà un prossimo film.

The Nightmare Before Christmas: curiosità sul cult del 1993

La pellicola cult uscì nelle sale italiane il 5 dicembre 1994 e fu anche protagonista di due videogiochi.

Il film fu realizzato con la tecnica dello stop-motion, dove gli animatori muovevano i pupazzi fotogramma per fotogramma. Un lavoro ben riuscito, dove Tim Burton fu il produttore e il regista fu Henry Selick.

Tra le voci italiane Renato Zero, mentre tra le voci straniere furono di Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O’Hara e Ken Page.

