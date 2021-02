Chi è Vittoria Ceretti, la top model che affiancherà Amadeus a Sanremo 2021?

Ecco chi è Vittoria Ceretti, la bellissima e giovane modella co-condurrà una della cinque serate di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus

Vittoria Ceretti è una giovane modella bresciana, approderà sul palco dell’Ariston nella nuova edizione del Festival di Sanremo.

La modella sarà co-conduttrice di una delle cinque serate di Sanremo 2021, a farlo sapere è stato Amadeus con queste parole: “Il festival si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021”.

La meravigliosa modella è nata il 7 giugno 1998 a Brescia, ha fatto il suo debutto nel mondo della moda quando era giovanissima. Nel 2012 ha partecipato al concorso Elite Model Look ed è arrivata in finale. Da quel momento ha sfilato per brand molto noti e importanti come Dolce&Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Bottega Veneta e molti altri ancora.

Nel 2013 Vittoria Ceretti ha debuttato sulla passerella milanese di Kristina Ti, ha poi sfilato a New York, Londra, Parigi e Milano. Nel 2018 Vogue Usa l’ha inclusa tra le sette meraviglie del mondo in una delle sue copertine.

Per quanto riguarda la sua vita privata la modella è sempre stata molto riservata. Sappiamo però che è stata legata sentimentalmente al rapper Tony Effe, dopo la loro rottura ha intrapreso una relazione con il dj Matteo Milleri. I due si sono sposati sull’isola di Ibiza in gran segreto.

Sui social è molto amata e seguita, ad oggi sul suo profilo Instagram Vittoria Ceretti conta 884mila follower.

Sara Fonte

