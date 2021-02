Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 17

Le ultime dalla casa del Gfvip

Dopo che la settimana scorsa, Dayane e Rosalinda se ne sono dette di ogni, perché la brasiliana non accettava che l’amica si fosse avvicinata ad Andrea Zenga, tra le due c’è stato un chiarimento. Complice l’uscita dalla casa di Giulia Salemi, alla quale la Mello si era molto legata, le due si sono ritrovate a parlare di quanto successo. Dayane ha detto all’ amica di essersi sentita esclusa, perché Rosalinda ha parlato con Samantha del suo interesse a Zenga e non a lei. Dal canto suo la Cannavò ha detto che non ha parlato con l’amica, perché si sentiva giudicata e in quel momento aveva semplicemente bisogno di qualcuno che l’ascoltasse. Molto forte la frase di Dayane “stiamo viaggiando su due binari diversi, tu vivi l’amore e io vivo la morte” facendo riferimento alla recente scomparsa del fratello Lucas. Tra le due, molte lacrime, molta emozione e a quanto pare una pace ritrovata. Io mi chiedo però, se non fosse uscita Giulia, sarebbe avvenuto questo riavvicinamento?

Tra Rosalinda e Zenga va tutto a gonfie vele, i due ormai non li ferma più nessuno e di Notte, sotto le coperte, succede di tutto?. Sarà vero amore? Sarà strategia? Io quando si parla di reality, sarò cinica, ma tendo a vedere tutto come strategia. A 10 giorni dalla fine, è sbocciata una storia d’amore dopo che si conoscono da 2 mesi. Mah.. Rosalinda è entrata innamoratissima del suo fidanzato, elogiandolo e parlando solo bene di lui. A un mese dalla fine ne ha dette di ogni su di lui. Per rispetto nonostante le piacesse Zenga, ha detto che non avrebbe fatto nulla in casa, per rispetto, quando però Signorini le ha detto buttati, in 10 minuti si stava limonando Zenga… beh, un po’ il dubbio che non sia vero interesse viene?

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

