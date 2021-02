Helstrom dal 23 febbraio su Disney+: trama e cast

Helstrom è una nuova avvincente serie tv made in Marvel disponibile su Dinsey +, che lascerà tutti a bocca aperta. Ecco anticipazioni su trama e cast.

La Trama

Il protagonista è Daimon Helstrom, che, in quanto figlio di Satana, vanta delle abilità demoniache. Insieme alla sorella Ana fanno a gara per terrorizzare l’umanità. I due sono figli di un misterioso e potente serial killer e tra loro vivono un rapporto molto complesso. Sfruttando i loro potenti, non fanno nulla di positivo pe ril mondo, bensì lo vorrebbero in ginocchio.

Cast: attori e personaggi

Per quanto riguarda il cast e i personaggi vedremo:



Daimon è interpretato da Tom Austen, professore di etica che come secondo lavoro pratica esorcismi

Ana è Sydney Lemmon

Elizabeth Marvel è Victoria Helstrom,

Robert Wisdom è Caretaker,

June Carryl è la dottoressa Louise Hastings,

Ariana Guerra è Gabriella Rosetti,

Alain Uy è Chris Yen,

David Meunier è Finn Miller

