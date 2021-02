Ginny&Giorgia dal 24 Febbraio su Netflix: trama e cast

Ginny & Giorgia approda su Netflix dal 24 Febbraio. Vediamo insieme qualche info in più su trama e cast.

La trama

La storia narra le vicende di una giovane madre single, Georgia, alle prese con la figlia 15enne Ginny. Dopo aver lasciato la loro vecchia vita alle spalle, si trasferiscono in un piccolo paese del New England, dove dovranno imparare ad inserirsi. Il problema qui è che nulla sarà come sembra e ogni volta che pare superarli, i segreti di Georgia tornano a galla. Mamma e figlia sono agli antipodi, Georgia donna sexy ed esplosiva, Ginny ragazza introversa e timida.

Cast e personaggi

Circa cast e personaggi vedremo:

Georgia è Brianne Howey,

Ginny è Antonia Gentry

Austin è Diesel La Torraca

Ellen è Jennifer Robertson

Maxine è Sara Waisglass

Marcus è Felix Mallard

