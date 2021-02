Your Honor dal 24 febbraio su Sky Atlantic: trama e cast

Your Honor, in onda su Sky Atlantic dal 24 Febbraio è atteso da tutti coloro che hanni seguito i teaser sul web. Ecco qualche chicca su trama e cast.

La trama

Michael Desiato rimasto vedovo, fa il giudice a New Orleans, dove vive con il figlio Adam. Approfittando dell’anniversario di morte della madre, Adam decide di portare un mazzo di fiori dove la madre è morta, una zona malfamata di New Orleans. Per sfuggire alle minacce Adam scappa ma perde il controllo dell’auto investendo un motociclista e uccidendolo. Tornato a casa racconta tutto al padre: insieme vanno al comando dipolizia per far costtiuire Adam. Ma lì scoprono che la vittima è Rocco, figlio di Jimmy Baxter, uno dei grandi boss criminale della città. Andare in carcere vorrebbe dire morire, per cui padre e figlio iniziano una lotta per celare l’omicidio e per non farsi sgamare dalla mafia.

Il cast e i personaggi

Circa cast e personaggi vedremo:

Bryan Cranston nel ruolo di Michael Desiato

Hunter Doohan nei panni di Adam

Michael Stuhlbarg è Jimmy

Hope Davis è Gina Baxter,

Sofia Black-D’Elia è Frannie,

Isiah Whitlock Jr è Charlie,

Carmen Ejogo è Lee Delamere

