Live-Non è la d’Urso a rischio chiusura. Al suo posto potrebbe arrivare Bonolis

Il programma Live-Non è la d’Urso rischierebbe di chiudere per bassi ascolti: si pensa ad un rimpiazzo con Paolo Bonolis

Live-Non è la d’Urso sarebbe a rischio chiusura anticipata e al suo posto potrebbe arrivare Paolo Bonolis. Stando a quanto riporta Dagospia, il programma domenicale di Barbara D’Urso avrebbe le ore contate fino a fine marzo. Dunque potrebbe chiudere in largo anticipo rispetto a quanto stabilito dai palinsesti televisivi.

Il motivo pare che siano gli ascolti troppo bassi per la rete Mediaset, i quali vacillano tra il 10 e il 12 % di share. A quanto pare, nemmeno l’ospitata dell’ex portavoce dell’ex premier Conte, Rocco Casalino ha aiutato a rialzare l’audience. Quindi, Carmelita sarebbe destinata a lasciare il suo posto a Bonolis, che debutterà l’11 aprile con le nuove puntata di Avanti un altro. Non solo: stando ad alcune voci, il programma Domenica Live non sarebbe riconfermato per la prossima stagione.

Barbara D’Urso è intervenuta a Pomeriggio 5 per replicare al rumor in circolazione riguardo le sue trasmissioni: “Quello che si legge sui social è importante, quello che si dice anche ma ci sono molti siti che spesso anche con cattiveria, raccontano le notizie a loro modo”. La conduttrice ha poi aggiunto senza accennare troppo le indiscrezioni: “Si parla senza sapere come stanno realmente le cose”. Insomma, qual è esattamente la verità? Non resta che attendere nuove eventuali indiscrezioni sul caso.

