Can Yaman tradirà l’ammiraglia mediaset con una fiction italiana

Can Yaman tradirà l’ammiraglia mediaset. Durante i prossimi mesi le fan e i telespettatori assisteranno ad Amore Testardo e Il Signor Sbagliato su Mediaset. Si tratterà di due soap di sicuro successo. Non è tutto, l’attore idolo delle donne che, saranno gelose, della nuova fidanzata, farà parte di un cast famoso nella rete nazionale italiana, di che si tratta?



Can Yaman interpreterà due soap e parteciperà a una fiction italiana

Sono diventati numerosi gli impegni di Can Yaman, l’attore che ha fatto letteralmente impazzire le italiane. A dire la verità, probabilmente le ha deluse con il gossip continuo relativo a Diletta Leotta..

In ogni caso, l’idolo delle donne di ogni età, Can Yaman per la precisione, nei prossimi mesi, farà parte del cast di Che Dio Ci Aiuti 6, dove farà battere il cuore ad Azzurra, la novizia, toglierà la veste?

I telespettatori potranno vederlo anche in due soap nuove, trasmesse durante la prossima estate, per impreziosire il palinsesto nazionale.

Due nuove soap annunciate per Can Yaman

I settimanali Diva e Donna, Oggi e TeleSette, hanno annunciato che Mediaset trasmetterà la produzione Inadina Ask. In Italia prenderà si intitolerà Amore Testardo.

La serie televisiva è stata realizzata nel 2015, ci mostrerà un giovane Yaman che interpreta il personaggio di Yalan Aras, CEO della Arass Technology, una società di informatica.

Defne, un ingegnere informatico farà battere forte il cuore dell’uomo. La serie probabilmente arriverà su Canale 5 appena dopo la fine di Daydreamer.

Una seconda soap per Can Yaman

Il nostro amato Can interpreterà anche Il Signor Sbagliato, soap prodotta nel 2020. Qui l’affascinante attore ha prestato il suo volto al personaggio di Özgür Atasoy.

Si tratta di un altrettanto affascinante proprietario di un ristorante che scenderà a patti con Ezgi Nal, interpretata da Ozge Gurel (già sua partner in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore nel ruolo di Nazli).

Sarà un’altra storia d’amore, in cui, Ezgi non riesce a trovare un fidanzato adatto a lei. Ezgi si rivolgerà a un donnaiolo Özgür. A lui chiederà di aiutarla a riconquistare il suo ex Soner, che l’aveva tradita.

Un trabocchetto d’amore

L’uomo inviterà la giovane ad accompagnarlo al matrimonio della sorella. Così la madre non gli chiederà perché non è fidanzato. Dalla finzione si passerà alla realtà. Ezgi e Özgür si ritroveranno una coppia innamorata.

Can Yaman è stato voluto anche dalla Lux Vide, alla parte finale di Che Dio Ci Aiuti 6, dove interpreterà un barman. Per gli impegni continueranno.

Egli sarà Sandokan nel reboot della produzione che ha dato notorietà in Italia a Kabir Bedi. Con lui vedremo: Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

