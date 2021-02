Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni?

Ecco chi è Andrea Giambruno, età carriera e vita privata del compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è un autore televisivo, noto soprattutto per essere il compagno di Giorgia Meloni.

L’uomo è nato a Milano nel 1981, dopo aver conseguito la laurea in filosofia si è fatto spazio nel mondo televisivo. Vanta una lunga carriera come autore televisivo per Mediaset e MTV, ha ricoperto anche il ruolo di autore in TRL.

Per molto tempo il compagno di Giorgia Meloni ha lavorato per il programma Quinta Colonna, in onda su Canale 5, un talk show che tratta argomenti di approfondimento politico. Grazie al programma ha incontrato la compagna, tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Per quanto riguarda la sua vita privata da anni Andrea Giambruno è legato sentimentalmente a Giorgia Meloni. Nonostante lei si sia sempre detta a favore della famiglia tradizionale i due non sono mai convolati a nozze. Dalla loro storia d’amore nel 2016 è nata la loro prima figlia, Ginevra.

Giorgia Meloni sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 febbraio su Rai Uno.

Sara Fonte

