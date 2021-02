Chi è Stefano Mentana, il figlio del noto giornalista Enrico Mentana?

Ecco chi è Stefano Mentana, età e carriera del primogenito del famoso giornalista Enrico Mentana

Stefano Mentana è un giornalista, noto soprattutto per essere il figlio del famoso giornalista Enrico Mentana e dell’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula.

È nato nel 1988 a Milano e si è laureato Storia dell’Arte, ha poi deciso di seguire la carriera del padre. Il primogenito di Enrico Mentana è il fondatore di The Post Internazionale. Nel giornale scrive soprattutto di politica e attualità.

Prima di fondare il giornale nel 2010 Stefano Mentana ha collaborato per dieci anni con diversi giornali, in più occasioni ha dichiarato che il suo noto cognome non lo ha agevolato nella riuscita del suo progetto e del suo lavoro.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, il figlio del noto giornalista preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Ad oggi non è noto se sia single o se sia impegnato sentimentalmente. Stefano Mentana non ha nemmeno profili social ufficiali, non si mostra spesso pubblicamente.

Enrico Mentana sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 febbraio su Rai Uno.

Sara Fonte

