Cristoforo Colombo, opera teatrale in onda su Rai 5

Cristoforo Colombo, grande personaggio della storia italiana, è anche il titolo di un’opera ispirata allo scopritore d’America, che andrà in onda su Rai 5.

La trama

La trama dell’opera si concentra sulle avventure di Colombo, e sulle difficoltà che ebbe nel mettere n piedi il viaggio (superate grazie all’aiuto della regina Isabella). Non furono pochi i problemi che dovette affrontare durante il viaggio, tra cui anche l’ammutinamento. La storia si conclude con i funerali di Isabella, con quindi un appoggio venuto meno a Colmbo e con la morte di Colombo stesso, ormai sofferente e delirante.

Info sull’opera

Questa versione del Cristoforo Colombo fu messa in scena al Teatro alla Scala. Si tratta di un balletto diviso in tre atti e musicato da Gaetano Donizetti con le coreografie di Alberto Mendez, per la regia di Beppe Menegatti. A danzare e volteggiare sul palco Carla Fracci, Bryan Hewison e Maurizio Vanadia. Regia tv di Gianni Seyta-Casal

