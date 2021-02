Caviale e lenticchie in onda su rai 5

Caviale e lenticchie è lo spettacolo di Luigi Scarnicci e Renzo Tarabusi che andrà in onda nel pomeriggio di Rai 5.

Cast

Sul palco insieme a Nino Taranto troviamo Regina Bianchi, Carlo Giuffré, Isa Danieli, Gianni Agus, Gisella Sofio.

La trama

Don Liborio Lamanna partecipa a matrimoni e battesimi, per sedersi ai lauti banchetti. E’ sposato con Maddalena, e con lui vive la sorella Caterina, che vende carta igienica a teatro, la figlia Fiorella che dipinge cartoline e il figlio Filippo che partecipa a gare di ballo. Pur di sostentare la sua famiglia crea un comitato e per essere finanziato invita a casa sua la contessa Bellilla e il barone Camillo Chioccia. Nel frattempo arriva a casa sua il figlio della contessa con il tutore Leopoldo, che confessa di aver ucciso, casualmente, Alessio il cameriere. Don Liborio si propone di nascondere il giovane ma la situazione comincia a complicarsi. Nulla sarà come sembra.

