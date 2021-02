Chi è Caterina Lalli, la cantante che ha coinvolto Rocco Siffredi nel videoclip del suo singolo?

Rocco Siffredi nel videoclip della cantante 25enne Lialai, ecco chi è Caterina Lalli

Caterina Lalli, in arte Lialai, è una giovane cantante di 25 anni. Da pochi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo ‘Kill me’, il video ha attirato non poco l’attenzione. Il motivo? C’è anche Rocco Siffredi!

La giovane e talentuosa cantante è nata a Pisa e vive a Carrara, è iscritta alla facoltà di Lingue e Mercati. Ha manifestato la sua grande passione per il canto sin da quando era solo una bambina. Ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica nel 2020 durante il lockdown. Il suo primo singolo ‘Dime’ è uscito lo scorso luglio.

Caterina Lalli ha raccontato di aver contattato Rocco Siffredi su Instagram, un tentativo che non si aspettava sarebbe andato a buon fine. Queste le sue parole: “Non riesco ancora a credere a quello che è accaduto. Sono da sempre una fan di Rocco. Ho provato per gioco a contattarlo su Instagram senza nessuna aspettativa, ma la sua risposta non è tardata ad arrivare”.

La 25enne ha continuato dicendo: “Interagire con lui sul set è stato molto semplice è una persona estremamente sensibile, sa come metterti a tuo agio, ti dà carica e sicurezza. Mi piacerebbe essere un esempio per tutti i giovani: credete nei vostri sogni e fate di tutto per realizzarli”.

In merito al suo nome d’arte ha invece detto: “Mi è sempre piaciuto tantissimo, per questo l’ho scelto come nome d’arte. Lialai è una donna ingenua e innamorata, che poi, delusa da un grande amore, diventerà spietata e senza cuore, un personaggio vuoto che non prova emozioni, se non quella di vendicarsi del genere maschile. Ecco perché alla fine del video lascia incatenato Rocco nel letto e… scappa con il bottino”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui