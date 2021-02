Star Wars, ecco i migliori titoli della saga da giocare nel 2021

Il franchise di Star Wars è noto per avere un profondo catalogo di giochi che combinano la fantasia di una galassia molto, molto lontana con un gameplay solido e storie interessanti.





Ognuno di noi ha desiderato almeno una volta essere un personaggio in particolare di Star Wars e i molti giochi che sono stati fatti sotto licenza hanno soddisfatto la maggior parte di questi sogni. Che i giocatori abbiano sempre desiderato di essere un pilota dell’Alleanza Ribelle, sentire il potere della Forza come uno Jedi, o assaltare i campi di battaglia nei panni del minaccioso Impero, i videogiochi di Star Wars hanno storicamente offerto un’alternativa a tutti i gusti.

In questa nuova era del gioco, Star Wars sta attraversando un periodo di transizione per quanto riguarda i giochi disponibili. È stato recentemente annunciato che Lucasfilm Games sarebbe tornata a supervisionare la produzione dei giochi futuri, a partire da un titolo open-world diretto da Ubisoft. Lo sviluppo di qualsiasi gioco principale di Star Wars per gli ultimi anni è stato legato contrattualmente a Electronic Arts, e anche se la società è stata responsabile di alcuni titoli godibili del franchise, altrettanti hanno trovato l’ostilità dei fan di lunga data. Detto questo, ci sono alcuni titoli di Star Wars di cui EA è stata responsabile che meritano una certa attenzione, così come alcune uscite non recentissime ma che valgono ancora la pena di essere giocate oggi.



Star Wars Jedi: Fallen Order

Per i giocatori che vogliono sentirsi un abile Jedi, Star Wars Jedi: Fallen Order è il gioco che fa per loro. La versione del 2019 di Respawn Entertainment mette i giocatori nei panni di Cal Kestis, un giovane Jedi che cerca di ricostruire l’Ordine Jedi mentre è in fuga dall’Impero. Ciò che spicca di questo gioco è il modo in cui combina elementi di giochi diversi per creare un’esperienza unica di Star Wars.

Star Wars: Squadrons

Con l’emozione che i film trasmettono nel pilotare un X-Wing o un TIE Fighter, non c’è da stupirsi che ci siano così tante persone che vogliono un caccia stellare tutto per loro. In Star Wars: Squadrons, i giocatori possono vivere questo sogno, dato che l’obiettivo principale di questo gioco è creare esaltanti battaglie spaziali sullo sfondo della trilogia cinematografica originale. La scrupolosa attenzione ai dettagli che Motive Studios dimostra è uno degli aspetti più lodevoli di questo titolo, poiché i giocatori hanno avvero un controllo totale sui loro caccia.

Star Wars: The Old Republic

Se c’è una cosa per cui il mondo dei giochi di Star Wars è noto, sono gli RPG. In particolare, la serie Knights of the Old Republic, di cui i primi due sono ancora considerati i migliori giochi di Star Wars da molti giocatori. Essi combinavano l’azione a turni con una narrazione avvincente in cui le tue decisioni erano importanti, il tutto ambientato migliaia di anni prima che i film avessero luogo. L’aggiunta più recente alla serie, Star Wars: The Old Republic, ha adottato un approccio molto diverso ed è passato da RPG a MMORPG, scombinado un po’ le carte in tavola e promettendo un’avventura epica quando è stato annunciato nel 2009. Fin dalla sua uscita nel 2011, The Old Republic ha dato ai giocatori la possibilità di scrivere la propria storia di Star Wars con una grande varietà di classi di personaggi che hanno ciascuno la propria narrazione unica.

