Non è la d’Urso, la Collovati accusa la Salemi di averci provato con il marito: “Ti menano”

Dopo l’eliminazione dal GF Vip 5, Giulia Salemi è stata ospitata a Live-Non è la d’Urso domenica 28 febbraio. La bella persiana con tailleur elegantissimo ha affrontato le sette sfere con dentro gli opinionisti per avere confronto con loro. Quasi tutti gli opinionisti tranne Arianna David si sono scontrati contro la gieffina per il fatto d’innamorarsi soltanto nei reality show. Il confronto più acceso è stato quello con Caterina Collovati, che ha accusato l’influencer di averci provato con il marito Fulvio.

“Ho trovato dei tuoi messaggi sul cellulare di mio marito. Tu gli scrivevi amore, amore!”, ha esclamato la Collovati contro Giulia Salemi. ” Ma noi lavoriamo insieme Io chiamo amore un po’ tutti e ho un profondo rispetto…” ha replicato la bella persiana. “Ci provi con gli uomini sposati e maturi, non ti devi permettere”, ha continuato la moglie di Fulvio Collovati in escandescenza. “L’hai fatto anche con Flavio Briatore, e due volte con mio marito, alla terza ti menano!” ha gridato la Collovati. La bella influencer si è difesa dichiarando che non è accaduto nulla con Fulvio e poi ha affermato alla Collovati: “Quello che stai facendo è tremendo!”.

Parole forti quelle della Collovati nei confronti della Salemi, che hanno infastidito il web.

La Collovati contro la violenza sulle donne e poi dice a Giulia Salemi: ‘Alla terza ti picchiano’ più di una volta



MA QUI SIAMO ALLA FRUTTA!??#prelemi #liveèlasalemi pic.twitter.com/dngyXiOpmZ — Valentina? (@valentinas9999) February 28, 2021

‘alla terza ti menano’

‘metterti quel vestito è l’unico modo che hai di far parlare di te’

‘ogni grande fratello ti infili sotto le lenzuola con qualcuno’



provo solo tanto SCHIFO, che vergogna, per di più da donna, pensare e dire certe cose.#prelemi #liveèlasalemi — mar ? (@adorvmine) February 28, 2021

