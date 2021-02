Domenica Live, Carmen Di Pietro fa chiarezza sulla foto con Maradona: “Non volevo offendere nessuno”

Carmen Di Pietro, ospite a Domenica Live, ha spiegato il motivo ha pubblicato una foto con Maradona e poi racconta la sua storia avuta con l’ex Pibe de oro

Nella puntata del 28 febbraio 2021 di Domenica Live, Barbara D’Urso ha ospitato Carmen Di Pietro assieme alla figlia Carmelina e la madre Emma. Mesi fa la showgirl lucana ha scatenato tantissime polemiche sul web riguardo alla sua pubblicazione di una foto in costume assieme al compianto Diego Armando Maradona. Uno scatto ritenuto dalla maggior parte delle persone di cattivo gusto e irrispettoso verso una persona defunta.

Di Pietro però ci ha tenuto a spiegare il vero motivo per cui ha commesso quel gesto: “Volevo ricordare Diego e nostri momenti sorridenti, senza capire che stavamo parlando di un morto. Chiedo scusa, non volevo offendere nessuno” . A quel punto, la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite della sua storia d’amore clandestina con l’ex Pibe de Oro avuta negli anni ’90. “Non parlavamo di vita privata, perché stavamo bene. Ora so che era sposato e che aveva la moglie in Argentina“, ha spiegato la soubrette.

Carmen ha poi raccontato che la storia d’amore è terminata, poiché si era stancata dei suoi appuntamenti in hotel una volta a settimana. La soubrette però ha ricordato che ha vissuto momenti molto passionali con lui.

Tali dichiarazioni però hanno fatto indignare i telespettatori di Twitter, che hanno espresso il loro parere con commenti duri: “Cioè scusate… stanno parlando delle passionali notti di sesso della Di Pietro con Maradona in hotel, davanti alla madre e soprattutto alla figlia minorenne di lei…. ???”.

Cioè scusate… stanno parlando delle passionali notti di sesso della Di Pietro con Maradona in hotel, davanti alla madre e soprattutto alla figlia minorenne di lei…. ??? ? pic.twitter.com/h3WQyZJ1DO — Zia Arsenico (@ziaarsenico) February 28, 2021

