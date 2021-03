Chi è Pasquale Petrolo? Età, carriera e vita privata del comico del duo Lillo & Greg

Ecco chi è Pasquale Petrolo, età, carriera e vita privata del noto comico e attore noto soprattutto con lo pseudonimo Lillo

Pasquale Petrolo, meglio noto con lo pseudonimo Lillo, è un attore, comico, conduttore radiofonico e televisivo, musicista e fumettista.

L’attore è nato il 27 agosto 1962 a Roma, le sue origini sono però calabresi. Da anni è noto nel mondo dello spettacolo soprattutto per il duo comico creato con Greg, Claudio Gregori.

I due comici si sono conosciuti grazie alla casa editrice ACME di Roma, quando entrambi svolgevano il lavoro di autore di fumetti. Dopo il fallimento della casa editrice decisero di formare un duo comico con il quale hanno avuto fino ad ora molto successo al cinema, in televisione, in radio, a teatro e molto altro ancora.

Lillo e Greg fecero parte dei fondatori de Le Iene nel 1997, hanno poi partecipato a molte note trasmissioni come Parla con me, L’ottavo nano, Fratelli e sorelle d’Italia e altre ancora.

Dal 2003 conducono la trasmissione radiofonica 610 su Radio 2. Nel 2013 Pasquale Petrolo ha recitato nel film di Paolo Sorrentino La grande bellezza. L’anno successivo insieme a Greg hanno recitato nei panni di protagonisti nella commedia Un Natale stupefacente. Nel 2019 abbiamo visto Lillo nel film Modalità aereo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo solo che è impegnato sentimentalmente con Tiziana Etruschi, non è però noto se i due siano convolati a nozze o se convivono.

Pasquale Petrolo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 1 marzo 2021 su Rai Uno.

