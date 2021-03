Chi è Simone Avincola? Età, carriera e vita privata del concorrente di Sanremo Giovani

Ecco chi è Simone Avincola, arrivato in finale ad AmaSanremo gareggerà a Sanremo Giovani, età, carriera e vita privata del cantautore

Simone Avincola, meglio noto come Avincola, ha partecipato ad AmaSanremo su Rai Uno con il brano ‘Goal’, arrivato in finale ha avuto la possibilità di approdare a Sanremo Giovani.

Il cantautore è nato nel 1987 a Roma, non sono molte le informazioni che si conoscono su di lui perché non è ancora riuscito a farsi davvero spazio nel mondo della musica. L’esperienza a Sanremo 2021 potrebbe però essere un trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Sin da piccolo ha manifestato la sua grande passione per la musica e spera di avere successo come cantante.

Simone Avincola dopo aver conseguito il diploma ha iniziato a dedicarsi completamente alla sua carriera musicale. Quando aveva poco più di vent’anni ha pubblicato il suo EP con una serie di canzoni scritte da lui. Per ottenere maggiore visibilità come cantante ha partecipato a diversi concorsi musicali, ha vinto la prima edizione del Premio Stefano Rosso nel 2009, l’anno dopo ha vinto il premio Botteghe d’Autore.

Il suo primo disco Avincola lo ha pubblicato nel 2013, con il titolo ‘Stefano Rosso-L’ultimo romano‘. Grazie alla sua partecipazione ad AmaSanremo, dove è arrivato in finale, potrà gareggiare a Sanremo Giovani.

Non si sa molto nemmeno della sua vita privata, il cantautore è sempre stato molto riservato. Sappiamo però che è legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Giulietta. Alla fidanzata ha dedicato la sua partecipazione ad AmaSanremo perché a detta sua è stata una delle poche persone che ha sempre creduto in lui e che lo ha incoraggiato a realizzare i suoi sogni.

Simone Avincola sarà ospite in collegamento a Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone, nella puntata che andrà in onda oggi 1 marzo su Rai Uno.

