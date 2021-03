Deep Nostalgia, l’Intelligenza Artificiale che fa “muovere” i defunti nelle foto

Il servizio Deep Nostalgia, offerto dalla società di genealogia online MyHeritage, utilizza l’AI su licenza di D-ID per creare l’effetto che una foto si muova. È un po’ come la funzione Live Photos di iOS, che aggiunge alcuni secondi di video per aiutare i fotografi su smartphone a trovare lo scatto migliore.

Ma Deep Nostalgia può prendere le foto da qualsiasi fotocamera e portarle alla “vita”. Il programma utilizza video pre-registrati di movimenti facciali e applica quello che funziona meglio per la foto in questione. Il suo scopo è di permettere di caricare foto di persone care defunte e vederle “muoversi”, magari per la prima volta.

Gli utenti devono registrarsi per un account gratuito su MyHeritage e poi caricare una foto. Da lì il processo è automatizzato; il sito migliora l’immagine prima di animarla e creare una gif. La FAQ del sito dice che non fornisce le foto a terze parti, e sulla sua pagina principale un messaggio dice “le foto caricate senza completare l’iscrizione sono automaticamente cancellate per proteggere la tua privacy”.

Naturalmente, il programma è diventato una sorta di generatore di meme su Twitter, con gli utenti che cercano di spingere l’IA al suo limite.

“It makes me so happy to see him smile again!” Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0 — MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021

Deep Nostalgia può gestire solo singoli movimenti del capo e può animare solo i volti, quindi non riuscirà a far “muovere” le persone in foto. Si possono caricare gratuitamente fino a cinque foto sul sito di MyHeritage, dopo di che bisogna registrarsi per un account a pagamento.

Se avete intenzione di provare Deep Nostalgia tenetevi pronti per un’esperienza surreale.

